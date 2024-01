Oczekuje się, że autostrada połączy Bukareszt z granicą. Zakończenie projektu planowane jest na ostatni kwartał 2024 roku. Według dziennikarzy, do budowy zmobilizowano setki sztuk sprzętu i około 3000 pracowników, a prace budowlane trwają przez całą dobę - czytamy na stronie "The Odessa Journal".

Rumunia. Autostrada do granicy z Ukrainą

Po uruchomieniu autostrady Ukraina uzyska dostęp do rumuńskich portów. Będzie ona mogła także służyć jako nowy korytarz transportowy do krajów Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę blokadę transportu ukraińskich produktów przez Polskę, Węgry i Słowację - podkreśla "The Odessa Journal".