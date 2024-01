Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz napisała w mediach społecznościowych, że Polska wypełniła trzy konieczne do wykonania kroki , by nasz kraj mógł otrzymać od Unii Europejskiej środki w ramach funduszy strukturalnych.

Fundusze unijne dla Polski odblokowane. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz potwierdza

Reynders podkreślił ponadto, że cieszy się z decyzji ministra sprawiedliwości o dołączeniu naszego kraju do prokuratury europejskiej. - Głęboko wierzę, że niedługo będziemy mogli pozytywnie zaopiniować wniosek o wypłatę środków - powiedział i zapewnił, że KE jest zdeterminowana, by zapewnić wsparcie polskiemu rządowi.

Krajowy Plan Odbudowy dla Polski. O co chodzi?

Poza funduszem strukturalnym Polska zabiega o środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy, które są zablokowane od niemal tysiąca dni. Jeszcze w styczniu 2023 roku minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk deklarował, że nasz kraj "wypełnił niemal wszystkie 'kamienie milowe'" (uzgodnione między KE a rządem kroki niezbędne do wykonania, by otrzymać środki z Brukseli - red.), a pierwsze wypłaty trafią do Warszawy w trzecim lub czwartym kwartale 2023 roku. Pieniądze jednak wciąż do nas nie trafiły.