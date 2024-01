Sebastian Kaleta zakłopotany. Pytanie okazało się za trudne

Sebastian Kaleta , zasiadający w Sejmie w klubie PiS, był w piątek gościem Roberta Mazurka w RMF FM. - Najpierw prośba, bo pan jest prawnikiem - prośba o pomoc w tłumaczeniu. Dwie krótkie paremie: "Audiatur et altera pars" - zaczął dziennikarz, na to Kaleta odpowiedział szybko: - Nie miałem łaciny, nie znam tej paremii.

Jak wyjaśnił Mazurek, "'audiatur et altera pars' oznacza 'należy wysłuchać drugą stronę'". Zapytał również o drugą sentencję, która brzmi "Nemo iudex in causa sua". - Nie można być sędzią we własnej sprawie - stwierdził Kaleta, na co Mazurek oznajmił: - A pan chciałby nim być.