Szef resortu infrastruktury zaapelował, by na bieżąco obserwować oficjalne komunikaty państwowych instytucji i służb, ponieważ zmieniają się one nawet z minuty na minutę.

Powódź. Tomasz Siemoniak apeluje: Nie nie moment na turystykę klęskową

- Gorąco apelujemy o to, żeby takich sytuacji unikać. To podejmowanie ryzyka , bo wszystko jest nasiąknięte wodą, jest ślisko, jest błoto. Nie warto ryzykować - zwrócił się do obywateli szef MSWiA Tomasz Siemoniak.

Sytuacja powodziowa. "Nie straszymy, ale zachęcamy do ewakuacji"

Nadbryg. Mariusz Feltynowski przedstawił natomiast bieżącą sytuację powodziową na południu Polski. - Nie straszymy, ale zachęcamy do ewakuacji - oznajmił komendant główny PSP. Dodał, że na obecną chwilę nic nie wskazuje na to, by obecnie - tak, jak w 2010 roku - polskie służby będą zmuszone do zwrócenia się o pomoc do kolegów z innych państw europejskich.