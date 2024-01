- Jesteśmy zadowoleni z rozmów zarówno z ministrem, jak i wojewodziną. Pan minister powiedział, że jesteśmy jego rolnikami, a on jest naszym ministrem i chwalimy go za to, ale trzeba podkreślić, że z tych rozmów powstała jedynie notatka robocza, która miała miejsce na granicy - powiedział w czwartek na konferencji prasowej w Medyce, lider rolników z "Podkarpackiej oszukanej wsi" - Roman Kondrów.