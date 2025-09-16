Na opublikowanym w serwisie X filmiku widać prezesa PiS, który krzyczy do zgromadzonego tłumu "Slava Ukrainie" a tłum w języku ukraińskim odpowiada "chwała bohaterom". Mentzen nie sprecyzował skąd pochodzi nagranie i kiedy je wykonano.

W następnej części nagrania lider Konfederacji przypomina, że PiS umożliwił ukraińskim obywatelom korzystanie z darmowej opieki zdrowotnej i pobieranie świadczenia 800 plus. Wskazał też, że poprzednia władza nie zwalczała kultu Stepana Bandery w Polsce i Ukrainie.

Rozwiń

Polityk skwitował nagranie mówiąc, że politykom PiS w opozycji "nagle zebrało się na walkę z Banderą".

800 plus dla Ukraińców. Sejm przeciwko poprawkom prawicy

12 września Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy, który uzależnia wypłatę świadczenia 800 plus cudzoziemcom m.in. od aktywności zawodowej rodzica.

Była to odpowiedź na wcześniejsze weto prezydenta Karola Nawrockiego. Za ustawą głosowało 227 posłów, 194 było przeciw, a siedmiu wstrzymało się od głosu.

Wcześniej posłowie odrzucili poprawki i wnioski mniejszości, zgłoszone przez opozycję. Poparcia nie uzyskały propozycje ze strony Prawa i Sprawiedliwości, w tym dotycząca wprowadzenia kary za propagowanie banderyzmu.

Mentzen przeciw karaniu za gloryfikowanie OUN i UPA

Za odrzuceniem tej poprawki zagłosował lider Konfederacji. Sławomir Mentzen był jedynym poseł swojej formacji, który zagłosował w ten sposób.

Polityk tłumaczył, że jest zwolennikiem "amerykańskiego modelu" wolności słowa.

"Chciałbym, żeby każdy mógł głosić najbardziej absurdalne nawet opinie, z którymi w życiu bym się nie zgodził. Byłbym hipokrytą, gdybym zagłosował wbrew swoim poglądom i deklaracjom" - przyznał.

Politycy PiS zwrócili na to uwagę, komentując tę decyzję w komentarzach i wypowiedziach medialnych, zarzucając Mentzenowi sprzeniewierzenie się patriotycznym ideałom.

W odpowiedzi lider prawicowej partii nazwał ich "pisowskimi przygłupami" i dodał, że w ciągu ośmiu lat swoich rządów nie zrobili nic w celu zwalczenia problemu gloryfikacji OUN i UPA.

"Wydarzenia": "Czyśćcie maszyny i drogi". Burmistrz apeluje do rolników Polsat News