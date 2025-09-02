W skrócie W sondażu większość Polaków opowiedziała się za uzależnieniem świadczenia 800 plus dla Ukraińców od pracy w Polsce.

29 proc. respondentów uważa, że Ukraińcy powinni być całkowicie wykluczeni z programu 800 plus.

Karol Nawrocki zawetował ustawę pomocową dla Ukraińców i złożył własny projekt ustawy, proponując m.in. wydłużenie procesu uzyskiwania obywatelstwa.

Temat wypłaty świadczenia 800 plus dla Ukraińców rozgrzał opinię publiczną po deklaracjach czołowych polityków w czasie niedawnej kampanii prezydenckiej, a następnie zawetowaniu ustawy o pomocy Ukraińcom w Polsce przez prezydenta Karola Nawrockiego.

"Czy Ukraińcy mieszkający w Polsce powinni otrzymywać 800 plus na dziecko?" - takie pytanie usłyszeli ankietowani w sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu".

Ponad połowa, bo 54 proc. badanych, chce uzależnić wypłatę świadczenia 800 plus dla Ukraińców od wykonywania pracy na terytorium naszego kraju.

800 plus dla Ukraińców. Nowy sondaż

Prawie jedna trzecia respondentów (29 proc.) uważa, że Ukraińcy w ogóle nie powinni pobierać świadczenia 800 plus.

11 proc. ankietowanych wskazało, że Ukraińcom należy się świadczenie 800 plus bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków. 6 proc. wybrało opcję "trudno powiedzieć".

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 30 sierpnia - 1 września 2025 roku metodą CAWI na próbie 1000 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18 lat i więcej. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

Ustawa o pomocy Ukraińcom w Polsce. Weto prezydenta

Pod koniec sierpnia prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. - Swojego zdania nie zmieniam i uważam, że 800 plus powinno przysługiwać tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy w Polsce. Podobnie z ochroną zdrowia - tłumaczył.

- Uznaję, że powinniśmy doprowadzić tutaj do rodzaju sprawiedliwości społecznej. Polacy w swoim państwie powinni być traktowani przynajmniej na równi z naszymi gośćmi z Ukrainy - przekazał.

Prezydent złożył do Sejmu własny projekt ustawy, który trafił już do konsultacji społecznych. Zaproponowano w nim także przyjęcie przepisów o wydłużeniu procesu nadawania polskiego obywatelstwa z pięciu do 10 lat.

Pomoc Ukraińcom w Polsce. Nowy projekt ustawy MSWiA

W poniedziałek wiceminister Maciej Duszczyk poinformował, że w MSWiA "zakończyły się prace nad projektem ustawy uszczelniającej dostęp cudzoziemców do świadczeń na rzecz rodziny oraz ochrony zdrowia".

"W projekcie znajdują się zapisy pozwalające uniknąć chaosu po 30 września. Projekt został przekazany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów" - zaznaczył.

