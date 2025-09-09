W najnowszym sondażu pracowni SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej" ankietowani zostali zapytani o kwestę wypłaty świadczenia 800 plus.

Pierwsze z pytań brzmiało: "Czy Pani/Pana zdaniem świadczenie 800 plus powinno być wypłacane tylko pracującym rodzicom?".

Najnowszy sondaż. 800 plus tylko dla pracujących rodzin?

W odpowiedzi na tak postawione pytanie 47,2 proc. badanych wskazało, że świadczenie 800 plus powinno przysługiwać tylko rodzinom pracującym.

Z kolei 19,3 proc. ankietowanych uznaje, że warunek podjęcia pracy w celu otrzymania 800 plus, powinien obejmować tylko obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terytorium Polski.

16,4 proc. respondentów uznaje, że warunek świadczenia pracy nie powinien obowiązywać w przypadku wypłaty świadczenia, a kolejne 9,4 proc. badanych twierdzi, że 800 plus powinno zostać zlikwidowane.

W najnowszym sondażu 7,7 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

800 plus dla pracujących? Wyniki najnowszego sondażu

Co ciekawe, uwarunkowanie wypłaty świadczenia 800 plus od podjęcia pracy uzależnia więcej kobiet niż mężczyzn.

W najnowszym sondażu SW Research za warunkiem tym opowiada się 48,8 proc. badanych kobiet, gdy u mężczyzn jest to 45,5 proc. Panowie mocniej stawiają jednak na narodowość świadczeniobiorców - 22,7 proc. respondentów chciałoby, żeby 800 plus było wypłacane tylko tym obywatelom Ukrainy, którzy podejmują pracę w Polsce. U kobiet jest to 16,3 proc. ankietowanych.

- Wypłatę środków jedynie pracującym rodzicom popiera częściej niż co druga osoba (51 proc.) między 25. a 34. rokiem życia i podobny odsetek badanych (52 proc.), których dochody mieszczą się w granicach 3001 zł - 5000 zł netto - komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 2-3 września 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

