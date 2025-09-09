Zmiany w 800 plus są odpowiedzią na obawy dotyczące nadużyć systemu świadczeń, takie jak fikcyjne zatrudnienie, czy traktowanie ich jako jedynego źródła dochodu. Rząd argumentuje, że nowe zasady mają na celu uszczelnienie systemu i zachęcenie cudzoziemców do aktywnego uczestnictwa w polskim rynku pracy.

Zmiany w 800 plus. Te osoby nie dostaną świadczenia

Zgodnie z aktualnym projektem, prawo do świadczenia 800 plus zostanie ograniczone dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, w tym Ukraińców. Przede wszystkim ma być ono powiązane z aktywnością zawodową oraz nauką dzieci w polskich szkołach. Co to oznacza w praktyce?

Przede wszystkim ZUS będzie co miesiąc automatycznie weryfikował, czy osoba ubiegająca się o świadczenie była aktywna zawodowo w poprzednim miesiącu. Jeśli nie pracowała, to wypłata 800 plus zostanie wstrzymana.

To nie koniec zmian w 800 plus, ponieważ rząd przewidział próg minimalnej aktywności zawodowej. Mowa tutaj o osiąganiu minimum 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Dlaczego akurat tyle? To rozwiązanie ma uwzględniać sytuację osób, które nie mogą pracować na pełen etat, jak samotni rodzice. Wynika to z faktu, że na przykład niektóre samotne matki z kilkorgiem dzieci mogą mieć ograniczone możliwości zatrudnienia w pełnym wymiarze. Stąd 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, choć pierwotnie planowano próg 75 proc. Po konsultacjach międzyresortowych zdecydowano się go obniżyć.

Zmiany w 800 plus przewidują wyjątki. Jednym z nich będą rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnością. Wtedy świadczenie 800 plus będzie przysługiwać nawet w przypadku braku aktywności zawodowej opiekuna. To jednak tylko pod warunkiem, że dziecko posiada polskie orzeczenie o niepełnosprawności.

Zmiany w 800 plus dla Ukraińców. Nowy system weryfikacji

Na początku lutego 2026 roku w życie wejdzie nowy system elektronicznej obsługi świadczeń dla uchodźców z Ukrainy. Opracowany przez ZUS system będzie jednocześnie zintegrowany ze Strażą Graniczną, co ma umożliwić precyzyjną weryfikację uprawnień. Kluczowa zmiana to konieczność ponownego, elektronicznego złożenia wniosku przez wszystkich korzystających ze wsparcia.

Nowy formularz przewiduje jednocześnie kilka zmian. Przede wszystkim Ukraińcy będą musieli wskazać miejsce nauki dziecka oraz status zawodowy wnioskodawcy. Według MSWiA celem zmian jest zwiększenie transparentności i aktualności danych. ZUS ma rozpatrywać wnioski na bieżąco, aby wypłaty świadczeń przebiegały bez opóźnień. Do 31 stycznia 2026 r. obowiązują dotychczasowe zasady, a nowy system nie wpłynie na bieżące świadczenia. W tym czasie planowana jest kampania informacyjna dla beneficjentów.

Ministerstwo zakłada, że po uruchomieniu systemu część osób nie złoży ponownie wniosku lub nie spełni nowych wymagań. Szacowana redukcja liczby świadczeń 800 plus to około 10 proc. na początku zmian, z dalszą tendencją spadkową. Równolegle trwają prace nad nowelizacją ustawy o cudzoziemcach. Planowana reforma ma umożliwić osobom z pobytem tymczasowym przejście na pobyt czasowy, co wiązałoby się z wyjściem z systemu świadczeń specjalnych.

Kiedy zmiany w 800 plus? Trwają prace

Zmiany w 800 plus nie nastąpią z tygodnia na tydzień. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. W czwartek 4 września projekt został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Projekt zakłada przedłużenie do 4 marca 2026 r. okresu, w którym pobyt w Polsce obywateli Ukrainy, którzy przybyli w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi u naszego sąsiada, jest uznawany za legalny oraz związanego z tym dostępu do rynku pracy.

Wyłączone z weryfikacji zostały m.in. niewielkie grupy studentów cudzoziemców z dziećmi, z powodu braku możliwości automatycznej kontroli statusu na uczelniach.

