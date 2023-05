Mateusz Morawiecki gościł w czwartek na uroczystościach z okazji wmurowania kamienia węgielnego pod budowę budynku badawczego na Kampusie Medycznym Kraków-Prokocim Collegium Medicum UJ. - Za niecały rok przypadnie 660. rocznica utworzenia Akademii Krakowskiej. Zostały wówczas utworzone trzy główne wydziały: prawo, sztuki wyzwolone i medycyna - podkreślił na wstępie premier.

- Ta perła w koronie polskich uczelni nadal rozwija medycynę i wszystkie dziedziny wiedzy. Łączy w sobie, to co ważne, dla postępu nauki. Cały czas, mimo wielu bardzo trudnych wydarzeń w historii jest cały czas polską wizytówką na cały świat. Łączy tradycję z nowoczesnością - podkreślił premier.

Mateusz Morawiecki: Jestem dumny z tej inwestycji

Premier podkreślił, że jest bardzo dumny z nowej inwestycji powstającej na UJ. - Wiem, że tutaj będą te nasze środki, to współfinansowanie, właściwie spożytkowane w tym wyścigu o ludzkie życie i zdrowie - powiedział Mateusz Morawiecki.

- Trudno mi sobie wyobrazić lepiej zaangażowane środki ze strony budżetu państwa polskiego, niż właśnie tutaj, w Krakowie - zaznaczył szef rządu. - Bardzo się cieszę, że możemy dołożyć tę symboliczną cegiełkę i wmurować ją symbolicznie w nową inwestycję - dodał.

Premier: Kraków odegrał pozytywną rolę w walce z pandemią

Mateusz Morawiecki podziękował także wszystkim, którzy przyczyniają się do kolejnych pozytywnych zmian. - Kilka lat temu właśnie tutaj powstał jeden z najnowocześniejszych szpitali w Polsce, leczy wielu ludzi. Jest nowy, ale dokonujemy kolejnych nowych inwestycji - podkreślił premier.

- Kraków odegrał bardzo pozytywną rolę w walce z pandemią, dziękuję także bardzo serdecznie wszystkim medykom - powiedział Morawiecki.



Premier dodał, że rząd planuje przekazywać coraz większe środki na ochronę zdrowia. - Nie chodzi tylko o wartości bezwzględne, ale także procentowe, w odniesieniu do PKB, to jest najlepszy miernik. Łączymy to, co w polskiej medycynie najbardziej wartościowe: naukę i leczenie pacjentów. Jestem przekonany, że naszym udziałem będą także najnowsze osiągnięcia w medycynie - stwierdził szef rządu.