Wykładowca oblał wszystkich studentów. Skonsultował to z ChatemGPT

"Wkleiłem wasze prace do ChatGPT, a on przekazał mi, że podane odpowiedzi napisał on sam" - stwierdził w wiadomości do studentów wykładowca Texas A&M University dr Jared Mumm. Zajęć z handlu nie zaliczył w ten sposób żaden student uczęszczający na jego zajęcia. Jednak zarówno internauci i dziennikarze podkreślają, że ChatGPT nie jest w stanie wykryć podobnego plagiatu. By to udowodnić, zażartowano... z samego wykładowcy.

Zdjęcie ChatGPT pomógł wykładowcy oskarżyć studentów o używanie... ChatuGPT / Koen van Weel/HOLLANDSE HOOGTE / East News