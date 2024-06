"To polityczna zemsta Hołowni" - stwierdził poseł Dariusz Matecki, oceniając karę nałożoną na niego za spacerowanie po dachu gmachu Sejmu. Polityk zamieścił w sieci zdjęcie, które miał zrobić nad ranem 14 czerwca, a należąca do niego fundacja założyła zbiórkę internetową. Ukarany parlamentarzysta ocenił ponadto, że lider Polski 2050 to hipokryta. Ujawnił także cel, na który przeznaczy zgromadzone pieniądze.