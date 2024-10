Stowarzyszenie złożyło jednak do urzędu kolejne dziewięć wniosków o organizację wydarzenia, które dopiero wpłynęły do gmachu przy Placu Bankowym, dlatego kwestia corocznego dotychczas zgromadzenia będzie miała swój ciąg dalszy - donosi reporter Polsat News Dawid Styś.

Marsz Niepodległości w Warszawie, 11 listopada, Ratusz zakazał zgromadzenia

Magistrat - nie wyrażając zgody na przemarsz - tłumaczył, że dokumenty w sprawie wydarzenia zostały złożone nieprawidłowo , a wydanie zezwoleń w takiej formie oznaczałoby paraliż stolicy i chaos komunikacyjny , stąd urzędnicy byli zmuszeni do podjęcia takiej decyzji.

We wtorek kwestię skomentował również prezydent Rafał Trzaskowski, który powtórzył linię argumentacyjną swojego ratusza i podkreślił, że "przyczyny odmowy są dość prozaiczne". "Na razie wygląda na to, że ktoś tu bardzo chce rozpętać awanturę wokół dnia narodowego święta. I nie jestem to ja" - włodarz Warszawy.