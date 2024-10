Wrze po wydarzeniach w Sejmie. "Wstyd i hańba"

"Polacy pamiętają, że podpis Prezydenta znalazł się pod każdą ustawą zmierzającą do zniszczenia w Polsce demokracji" - skomentował orędzie prezydenta Andrzeja Dudy minister sprawiedliwości Adam Bodnar. W sali plenarnej bezpośrednio do słów głowy państwa odnosił się Donald Tusk. W pewnym momencie posłowie PiS opuścili salę. "Wyszliśmy, by nie uczestniczyć w łamaniu Konstytucji" - reagował poseł PiS Marcin Horała.