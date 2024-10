Rafał Trzaskowski przyznał, że dotarły do niego doniesienia, jakoby miał zakazać Marszu Niepodległości . "W domyśle - na złość. A jakie są fakty? No cóż, przyczyny odmowy są dość prozaiczne " - napisał w sieci prezydent Warszawy . Wymienił trzy główne powody, dla których ratusz odmówił stowarzyszeniu Marsz Niepodległości zorganizowania zgromadzeń.

Marsz Niepodległości chce maszerować 11 listopada. Służby oceniły szereg wniosków

"Terminy podane we wszystkich zgłoszeniach przekraczają termin ustawowy, są po prostu przedwczesne. Zgodnie z ustawą zawiadomienie o zgromadzeniu musi dotrzeć do organu nie wcześniej niż na 30 i nie później niż na sześć dni przed planowaną datą zgromadzenia" - wyjaśnił. Przypomnijmy, że stowarzyszenie Marsz Niepodległości złożyło pierwsze zawiadomienie o zgromadzeniu 28 września.

Trzaskowski dodał, że kolejnym powodem odmowy był fakt, że wszystkie służby odniosły się krytycznie do wydania takiej zgody. "Jako miasto skierowaliśmy do policji, straży pożarnej, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz ZTM pisma z prośbą o ocenę planowanych zgromadzeń pod kątem bezpieczeństwa i właściwego funkcjonowania miasta" - czytamy we wpisie.