Mark Rutte spotkał się z Andrzejem Dudą. "Wielka satysfakcja"

- Cieszę się, że pan sekretarz generalny jest zwolennikiem tego, aby wszyscy w NATO zdecydowali o podniesieniu swoich wydatków na obronność - powiedział prezydent. Dodał, że państwa członkowskie powinny wydawać co najmniej 3 proc. swojego PKB na obronność , ponieważ "rosyjski imperializm się odrodził i dzisiaj NATO musi stanąć na wysokości tego zadania".

Przypomniał, że w Europie nadal są państwa, które na obronność wydają poniżej 2 proc. PKB , przez co "nie mamy o czym mówić, jeżeli chodzi o zdolności obronne Europy".

- Mówiłem także panu sekretarzowi generalnemu, że uważamy, że rurociągi zapewniające dostęp do paliwa państwom Sojuszu powinny być przedłużone z Europy zachodniej - dodał Duda, dodając, że Polska jest otwarta na kwestie współfinansowania w tym zakresie.

Wojna w Ukrainie. Polska przekaże Kijowowi myśliwce? Andrzej Duda stawia warunek

- Jako NATO wspieramy Ukrainę. Oczywistą sprawą dla nas jest, że nie możemy dopuścić do tego, by Rosja wygrała tę wojnę - zaznaczył Duda, tłumacząc, że w tym zakresie poruszyli też kwestie ewentualnego przekazania Ukrainie samolotów myśliwskich.

- My tych MIG-ów 29 używamy (...) Jeżeli mielibyśmy je przekazać Ukrainie to warunek fundamentalny jest jeden: Nasze niebo musi być zabezpieczone - powiedział Duda, tłumacząc, że w tym celu NATO musiałoby przesunąć samoloty z innych państw, by zabezpieczyć niebo nad Polską. - Tu są prowokacje ze strony Rosji (...) potencjalne zagrożenie rosyjskimi rakietami - wymieniał Duda.