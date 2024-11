Szef NATO chwali Donalda Trumpa. "To on zmotywował nas w NATO"

- Widzimy, że Rosja, Iran, Chiny i Korea Północna zacieśniają swoją współpracę w walce przeciwko Ukrainie. Rosja musi zapłacić za tę pomoc - powiedział w czwartek sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Wyraził przy tym swoje pozytywne nastawienie do współpracy z Donaldem Trumpem. - To on zmotywował nas w NATO, by zwiększyć wydatki na obronność powyżej 2 proc. - podkreślił. Rutte zaznaczył też, że nie może się doczekać, by usiąść z Trumpem do rozmów.