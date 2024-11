Święto Niepodległości. Prezydent: Istnienie Polski było gwarantem stabilności

- Doskonale wiedział, ilu ludzi oddało życie, walcząc z kolejnych powstaniach, poczynając od powstania Kościuszkowego, poprzez powstanie listopadowe i powstanie styczniowe, poprzez walkę w I wojnie światowej na różnych frontach, po to, by wolną, suwerenną, niepodległą Polskę przywrócić, by ją wywalczyć, by ją odzyskać - dodał prezydent.

- Polska, jej istnienie było gwarantem stabilności i II wojna światowa dokładnie to pokazała. Jej złamanie (koncepcji) stało się początkiem straszliwego dla całej Europy i świata kataklizmu. Podobnie jak to, że nie stała się po II wojnie częścią wolnego świata było problemem cały czas trwającego konfliktu pomiędzy Wschodem a Zachodem; zimnej wojny, która toczyła się przez kolejne prawie 45 lat - dodał.

11 listopada. Prezydent Andrzej Duda apeluje. "Konieczne zacieśnianie więzi"

- Jesteśmy wdzięczni naszym sojusznikom, kolejnym prezydentom Stanów Zjednoczonych , że przyjeżdżają tutaj do nas nad Wisłę i powtarzają twardo te słowa o gwarancjach bezpieczeństwa - podkreślił prezydent. Zwłaszcza - jak mówił - "w trudnych czasach, kiedy odrodził się rosyjski imperializm , który dzisiaj próbuje zniszczyć naszego sąsiada, którego ze wszystkich sił wspieramy i który - wierzymy w to głęboko - będzie wraz z nami także częścią wolnego świata, bo dzięki wolnemu światu i wparciu obroni się przed rosyjską agresją".

Prezydent Andrzej Duda o Ukranie: Musi powrócić do granic sprzed rosyjskiej napaści

Prezydent stwierdził też, że Polska jest odpowiedzialna za swoje bezpieczeństwo. - Dzisiaj patrzą na nas Ojcowie Niepodległości. I ci, którzy prowadzili zabiegi polityczne, i ci, którzy realizowali działania militarne. Tak jak marszałek Józef Piłsudski. Dzisiaj patrzą na to, jak w odpowiednim momencie zaczęliśmy modernizację i umacnianie polskiej armii. Dzisiaj patrzą na to, jak konsekwentnie ponosimy my, całe polskie społeczeństwo cały polski naród konsekwentnie wyrzeczenie, jakim są ogromne wydatki na obronność. Po to, by zapewnić bezpieczeństwo, byśmy nie musieli walczyć - powiedział Duda.