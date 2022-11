Mariusz Kamiński: Otwieramy pierwszy odcinek elektronicznej zapory na granicy

Oprac.: Dawid Zdrojewski Polska

Dziś otwieramy pierwszy odcinek zapory elektronicznej na granicy polsko-białoruskiej. To niesłychanie istotny instrument do przeciwdziałania nielegalnej migracji - powiedział w piątek minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Jak dodał, to końca roku powinna być gotowa zapora na całej długości granicy.

Zdjęcie Mariusz Kamiński na granicy polsko-białoruskiej / Polsat News