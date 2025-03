Pogoda od rana nie zachęca do spacerów, zwłaszcza w Zakopanem. Tam o godz. 7:00 był tylko jeden stopień powyżej zera. Najcieplej natomiast było w Terespolu, gdzie zanotowano 8,1 st. C. W wielu miejscach będzie mokro - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Czeka nas pochmurny i deszczowy dzień , zwłaszcza na południu. Chociaż deszcz będzie padać w wielu miejscach, najwięcej spadnie go w Sudetach: do 15 mm. Miejscami na południu suma opadów sięgnie 10 mm. Oprócz tego na południowym zachodzie Polski mogą wystąpić burze .

Przez ostatnie kilka dni miejscami mogliśmy się cieszyć temperaturami dochodzącymi miejscami do 17 stopni Celsjusza. W poniedziałek tak ciepło nie będzie. Maksymalnie na wschodzie Podlasia termometry pokażą do 15 stopni. W większości Polski będzie od 8 do 12 st. C, a najchłodniej będzie na Wybrzeżu i terenach podgórskich: od 5 do 7 stopni Celsjusza.