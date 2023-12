- Myślę, że w żadnym demokratycznym państwie na świecie nie znajdziecie przykładu komisji, która powstała, żeby udowodnić kłamstwo i z góry założoną tezę . To jest historia absolutnie bez precedensu - powiedział wiceminister.

Antoni Macierewicz bez ochrony. Decyzja MON

Cezary Tomczk wyjaśnił, że Antoni Macierewicz zwrócił się do MON o ochronę pięć lat temu.

Podkomisja smoleńska zlikwidowana. A. Macierewicz: To jest nieprawda

- Komisja działa do sierpnia 2024 roku. Nie ma żadnych przepisów umożliwiających ministrowi likwidację. To jest nieprawda. Być może chodzi o to, ze dzisiejsze posiedzenie jest omówieniem raportu - przekazał. W poniedziałek wieczorem członkowie podkomisji musieli opuścić lokale, które zajmowali w budynkach resortu obrony.