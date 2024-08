W czwartek prokurator generalny i minister sprawiedliwości Adam Bodnar skierował do PE wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Michałowi Dworczykowi w związku z zarzutami o udział w tzw. aferze mailowej.

Wniosek trafił do szefowej europarlamentu Roberty Metsoli, ale na jego rozpatrzenie polskie władze będą musiały poczekać przynajmniej do połowy września. To wtedy w Strasburgu odbędzie się pierwsza powakacyjna sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.