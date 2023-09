Oświadczenie majątkowe Łukasza Mejzy. Zwrócono uwagę na zaskakujący wpis

Łukasz Mejza opublikował swoje oświadczenie majątkowe. Poseł niezrzeszony zadeklarował, że posiada ok. 500 tys. zł oszczędności. Jednak nie to zwróciło uwagę internautów. Na jednej ze stron dopisano: "PS Pogonimy Tuska! Do Berlina!". "Ten dokument to jakiś brudnopis, czy o co tutaj chodzi?" - zapytał jeden z użytkowników w mediach społecznościowych. Na nagłośnienie sprawy zareagował sam polityk.