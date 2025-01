- Kto śledzi poczynania Tuska i Bodnara ten się w cyrku nie śmieje, bo całe to przesłuchanie to istny cyrk - zaczął Łukasz Mejza. Jak tłumaczył, wcale nie musiał w środę stawiać się w prokuraturze, ponieważ otrzymał zawiadomienie tego samego dnia, a "prokuratura powinna zawiadomić mnie chyba siedem dni przed".

Polityk dodał ironicznie, że był bardzo zdziwiony, że na miejscu nie spotkał Kingi Gajewskiej czy Dariusza Wieczorka , których - jak tłumaczył - przewinienia w zakresie oświadczeń majątkowych są dużo cięższe niż jego. - To wskazuje na to, że prokuratura Bodnara działa na polityczne zlecenie - zaznaczył.

Poseł PiS tłumaczy się z zarzutów na antenie Polsat News. "Chleba i igrzysk"

- Nie są w stanie dać ludziom tego przysłowiowego "chleba" , bo gospodarka nie idzie, więc muszą być igrzyska - tłumaczył Mejza. - Więc do tej sekty, do tych "silnych razem" będzie przemawiać jedynie to, że "będziemy ścigać posłów PiS i będziemy ich zamykać w więzieniach i aresztach", więc szukają i łapią co się da - kontynuował.

Poseł PiS odniósł się w wywiadzie do jednego z zarzutów, który dotyczył metrażu jego mieszkania . - Prokuratura zarzuca mi, że wpisałem, że posiadam zbyt duże mieszkanie, gdzie ja mieszkanie wpisałem zgodnie ze stanem faktycznym i zgodne z wyceną biegłego , ale prokuratura inaczej do tego podchodzi - tłumaczył Mejza i aby udowodnić swoją rację, wstał w trakcie wywiadu, zabrał kamerę i oprowadził widzów Polsat News po swoim "strychu".

Łukasz Mejza z zarzutami. W tle udziały w spółkach

Drugi zarzut dotyczył udziałów w spółkach. - To był błąd pisarski, bo wpisałem za dużo, wiec jakbym chciał coś ukryć to raczej bym tego nie wpisywał albo wpisałbym, że mam mniej. Miałem cztery udziały, wpisałem pięć, a udział jest warty 100 zł - deklarował poseł.

Dodał, że te zarzuty pojawiły się, gdy zrobił korektę. - Wszyscy od zawsze robili korekty. Pokazałem to na komisji, ale jest taki ananasek Kołodziejczak, co złożył korektę do korekty, ale on nie ma problemów, bo jest z PO, czyli co - prawo dotyczy tylko posłów opozycji? Tak działa państwo prawa i niezależna prokuratura panie Bodnar? - pytał Łukasz Mejeza.