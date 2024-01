Likwidator zamyka siedzibę TVP. Podał powód

Budynek TAI ma zostać zamknięty. Powodem manifestacja

Do treści oświadczenia likwidatora Telewizji Publicznej Daniela Gorgosza dotarł portal Wirtualnemedia.pl. W treści wskazano, że jednym z powodów decyzji ma być również "nadużywanie uprawnień wynikających z wykonywania mandatu parlamentarzysty , które mają miejsce od 20 grudnia 2023 roku".

Zdaniem likwidatora spółki Telewizja Polska, działania PiS prowadzą do wpuszczania na teren obiektów TVP osób do tego nieupoważnionych, co skutkuje licznymi naruszeniami na szkodę TVP oraz jej pracowników.