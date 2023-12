"Na gruncie Konstytucji niedopuszczalny jest mechanizm zakładający powoływanie członków zarządów i rad nadzorczych spółek RTV bezpośrednio przez rząd czy członków rządu " - ocenia Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do ministra. Według prof. Marcina Wiącka nie ma przy tym znaczenia, czy ma to podstawę w przepisach prawa spółek handlowych .

OBWE po kampanii w 2020. "TVP nie wywiązała się z wyważonego i bezstronnego przekazu"

W piśmie RPO prosi ministra kultury o ustosunkowanie się do tych uwag i o informację dotyczącą "stanu prac zmierzających do doprowadzenia obowiązującego stanu prawnego do zgodności z orzecznictwem TK i standardami międzynarodowymi w obszarze funkcjonowania mediów publicznych".