- PiS wygrał z dobrym wynikiem, wygraliśmy czwarte z siedmiu wyborów parlamentarnych, w których uczestniczyło Prawo i Sprawiedliwość. Celem było uzyskanie pełnej większości - 231 głosów. To nie wyszło (...). Mamy jednak misję utworzenia rządu . Jest ona bardzo trudna, jednak trzeba walczyć do końca - powiedział Jarosław Kaczyński.

W tej sprawie polityk liczy w tym na Mateusza Morawieckiego, którego misja "nie jest straceńcza". Dopytywany przez państwowe mediów o to, czy PiS porozumiał się z PSL, Jarosław Kaczyński uchylił się od odpowiedzi.

PiS w opozycji? "Trzeba wyciągnąć wnioski"

- Nie chcę spekulować na ten temat. To zadanie, które jest realizowane w ciszy i powinno być realizowane w ciszy . Tylko pod tym warunkiem może być efektywne - powiedział.

Prezes PiS nie chciał także mówić o rozliczeniach w partii, bo takie słowa były "nagminnie używane przez komunistów". - Trzeba wyciągnąć wnioski . To będzie przez nas uwzględnione. Być może więcej powiem w sobotę w Krakowie . To zadanie przed nami - powiedział Jarosław Kaczyński, który skupia się już na kolejnych wyborach: samorządowych oraz europejskich.

Wcześniej jednak polityk zapowiada przygotowanie partii do bycia w opozycji. - Będziemy na pewno opozycją zorganizowaną i plan tej organizacji już jest, ale jak to będzie wyglądało dokładnie? Proszę o chwilę cierpliwości, bo to plan na wypadek gdyby nie udało się powołać rządu z naszym udziałem. Musimy być gotowi na każdy scenariusz - dodał.