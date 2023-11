Umowa koalicyjna. Wieczorne spotkanie liderów opozycji

Włodzimierz Czarzasty: Wszystko mamy dogadane

Dziennikarze próbowali się też dowiedzieć, czy wszystko jest już dogadane, jeśli chodzi o kwestie personalne. Czarzasty odparł: - Wszystko mamy dogadane i byśmy wszystkich o tym poinformowali w momencie, kiedy pan prezydent dałby nam szansę na to, żeby pan premier Donald Tusk przedstawił skład swojego rządu. A do momentu, kiedy pan premier nie będzie przedstawiał swojego rządu, nie będziemy rozmawiali o personaliach. Tak ustaliliśmy i zdania w tej sprawie nie zmienimy.

Dopytywany, czy w piątek zostaną ujawnione jakiekolwiek nazwiska, polityk Lewicy powiedział, że tak. - To co jest najpiękniejsze w naszej współpracy, to fakt, że jak się umawiamy, to trzymamy słowo i wobec siebie jesteśmy fair. Także jutro o 12 - zaznaczył.