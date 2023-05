"Co za wstyd!" - ocenił wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Krzysztof Śmieszek. "To będzie komisja im A. Dudy! I to on bierze na siebie odpowiedzialność za rozwalenie życia publicznego, polowania na czarownice i wprowadzenie instytucji jaczejki politycznej! To po nim zostanie!" - ocenił.

Zdjęcie Donald Tusk / Jacek Szydlowski / Agencja FORUM "Bardzo dobra decyzja prezydenta Dudy". PiS chwali prezydenta Felietony Władza za wszelką cenę PiS chwali decyzję prezydenta. - To bardzo dobra decyzja prezydenta Andrzeja Dudy, która, wpisuje się w ciąg działań, jakie podejmujemy, by zwiększać transparentność w naszym życiu publicznym - komentuje w rozmowie z Interią Rafał Bochenek, rzecznik partii. - O tym, że rosyjski wywiad jest bardzo ofensywny na całym świecie wie każdy, kto zajmuje się choć trochę polityką. Podobne komisje powstają także w innych krajach. Znamienne, że najbardziej oburza się także stacja medialna TVN, której okoliczności powstania wiążą się z działaniem służb WSI przesiąkniętych rosyjską agenturą - mówi.



Dodaje też, że nie rozumie dzisiejszego zachowania lidera Platformy. - Sam Tusk proponował w zeszłym roku powołanie takiej komisji. Dlatego tym bardziej niezrozumiała jest jego nerwowa reakcja w tej sprawie - podkreśla. Krytykę opozycji ws. decyzji Andrzeja Dudy skomentowała posłanka PiS Urszula Rusecka. "Lewica krytykująca ustawę dot. badania rosyjskich wpływów jest przyzwyczajona, że ludzi więzi się bez wyroków sądów, a polityczne procesy są codziennością. Wszak ich członkowie dumnie wspominają czasy PZPR. Tymczasem zgodnie z ustawą o wszystkim prawomocnie decydować będzie Sąd" - napisała. Do sprawy odniosła się również Beata Szydło. "Wyjaśnianie i naświetlanie opinii publicznej kwestii rosyjskich wpływów trwa już w wielu krajach Europy" - przypomniała. "Bardzo dobrze, że także w Polsce zostanie powołana komisja do spraw badania rosyjskich wpływów" - dodała, dziękując prezydentowi za "szybkie podpisanie ustawy, która umożliwi przeanalizowanie spraw kluczowych dla bezpieczeństwa Polski". Lex Tusk. Sejm przyjmuje ustawę Polska Komisja ds. rosyjskich wpływów. Sejm zdecydował W piątek Sejm przyjął ustawę ws. powołania komisji ds. rosyjskich wpływów. Potocznie ustawa o powołaniu komisji nazywana jest "lex Tusk". Według polityków opozycji, głównym założeniem komisji będzie wyeliminowanie Donalda Tuska z polskiej polityki. Zadaniem komisji ma być wyjaśnianie przypadków "funkcjonariuszy publicznych lub członków kadry kierowniczej wyższego szczebla, którzy w latach 2007-2022 pod wpływem rosyjskim, działali na szkodę interesów RP". Komisja mogłaby podejmować m.in. decyzje o wydaniu zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do 10 lat.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Siemoniak w "Graffiti" o Giertychu: W polskiej tradycji mamy Kmicica Polsat News Reklama