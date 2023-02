Lewica chce odwołać Czarnka. Złożyła wniosek o wotum nieufności

Wideo youtube

- Chcemy odwołać człowieka, który zabiera dzieciom, żeby dać kolegom. Który nauczycielom każe tyrać za najniższą krajową, ale dla pierwszej lepszej fundacji kumpla z partii albo parafii kupuje willę w centrum Warszawy. "Willa Plus" to zalegalizowane złodziejstwo. To gorzej niż kradzież, bo każdy złodziej wie, że może go spotkać kara, a Czarnek czuje się bezkarny - powiedziała posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Przedstawicielka Lewicy zgłosiła wniosek o przerwę, by móc zebrać podpisy pod wnioskiem o wotum nieufności dla szefa MEiN. Stosunkiem głosów 227 przeciw do 207 za wniosek został jednak odrzucony, a obrady wznowiono.

Po paru minutach na mównicę wyszedł Przemysław Czarnek. - Od tygodnia trwa festiwal nienawiści, chamstwa i hejtu przeciwko zarządom organizacji pozarządowych, którzy wykonują znakomitą pracę edukacyjną - powiedział minister.

Podczas przemówienia szefa MEiN na sali obrad słychać głośne krzyki. - Zanim zdemaskuję wszystkie kłamstwa i pomówienia żądam od was - zwrócił się Czarnek do opozycji - mierzyć nas swoją brudną i nieuczciwą miarą. Nie wszyscy są tacy jak wy - dodał.

- Kiedy ustanowiliśmy program, w ramach którego przekazaliśmy 40 mln organizacjom pozarządowym, fundacjom i stowarzyszeniom ogłosiliśmy komunikat, że minister edukacji i nauki może powołać ekspertów, ale to on podejmuje decyzje - oświadczył Czarnek. - My ekspertów nie ustawiamy - podkreślił.

Przemysław Czarnek stwierdził, że opozycja nazwała cały program finansowania organizacji pozarządowych "Willa Plus", ponieważ "jedna zasłużona organizacja (chodzi o fundację "Polska Wielki Projekt" - przyp. red.), prężnie działająca od lat, nabyła nieruchomość zwaną willą". - Obrażacie wszystkie inne stowarzyszenia i "Polska Wielki Projekt" również - powiedział.

Szef MEiN wyliczał, że każda z fundacji objęta programem resortu dostarczała kompleksowe dokumentu każdorazowo, gdy pojawiały się wątpliwości. - My robimy to uczciwie, a wy mierzycie nas swoją, brudną miarą. Nie wszyscy są tacy jak wy - wykrzyczał.

Przemysław Czarnek przekonywał z mównicy sejmowej, że całe pięć milionów złotych przekazanych fundacji "Polska Wielki Projekt" trafiło nie do kieszeni jej członków, a na zakup nieruchomości w Warszawie. - Ile miliardów wydaliście na takie rzeczy? Ile miliardów jest w waszych kieszeniach? - zwrócił się do opozycji.

- W umowie, która jest zawarta między MEiN a każdą z 12 fundacji jest zobowiązanie do prowadzenia w tej nieruchomości działalności edukacyjnej na potrzeby tego projektu. Nie można przeznaczyć tych pieniędzy na cokolwiek innego. To nie idzie w prywatne ręce. Nawet jeśli po zakończeniu takiego projektu, który trwa pięć lat ktoś chciałby zbyć tę nieruchomość, pozyskane środki przechodzą na cele statutowe fundacji i wy to wiecie - powiedział minister Czarnek, po czym zaczął oskarżać opozycję o defraudację publicznych środków.

- Gdzie tu jest skandal? Pieniądze pochodzą ze skarbu państwa i trafiają do skarbu państwa. Nie do waszych prywatnych kieszeni - stwierdził minister. W jego opinii wszystkie fundacje, które zawarły umowę z MEiN składają aneksy, na mocy których nie będą mogły sprzedać pozyskanych nieruchomości przez okres 15 lat, a nie pięciu lat, jak miało to miejsce dotychczas. - Oni uczciwie do tego podchodzą. Gdzie tu jest afera? - wykrzyczał minister.

Minister zaczął zarzucać samorządowcom, że wydają znacznie większe środki na finansowanie organizacji pozarządowych, które trafiają do prywatnych kieszeni - jak stwierdził - "band ulicznych wynajętych na godziny, by hejtować".

Przemysław Czarnek zwrócił się w swoim wystąpienia do Donalda Tuska, który w zeszłym tygodniu opublikował materiał, krytykujący politykę obecnego szefa resortu edukacji. Pokazując plansze, z której wynikało, że rząd PiS wydał w 2022 roku w ramach Polskiego Ładu 5,2 mln zł w infrastrukturę edukacyjną samorządową, a przez dwa ostatnie lata 7,5 mld zł łącznie ze środków budżetu państwa. - To co robicie to chamstwo, a nie "Willa Plus" - mówił minister. W tle zaś było słychać okrzyki "złodzieje".

- Kłamiecie, kłamiecie i kłamać będziecie - skończył Przemysław Czarnek, a posłowie Prawa i Sprawiedliwości wstali, by bić mu brawa.

Po przemówieniu ministra na mównicę weszła była poseł KO Krytyna Szumilas. Parlamentarzystka stwierdziła, że wystąpiła do Ministerstwa Edukacji i Nauki z prośbą o wyjaśnienie dokładnego celu wydatkowania wskazanych przez Przemysława Czarnka, lecz wciąż nie uzyskała od resortu odpowiedzi.

Gdy Szumilas zeszła z mównicy ponownie wszedł na nią szef MEiN. - Pani minister, jest pani politykiem od kilkunastu lat, czy nawet kilkudziesięciu lat, ale pani wie, że to te wydatki są prowadzone w ramach Polskiego Ładu, który nie podlega MEiN. Proszę się zwrócić do KPRM-u. Mogę dawać przykłady, ale niech pani zwraca się pod właściwym adresem - skwitował Czarnek.