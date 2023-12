Ostatni tydzień był dla byłego prezydenta Lecha Wałęsy trudny. We wtorek 5 listopada polityk trafił do szpitala ze względu na zarażenie COVID-19. Jego sekretarz przekazał wówczas, że były prezydent przechodził chorobę ciężko i został podłączony do aparatury medycznej. Pod zdjęciem ze szpitala zamieszczonym przez Wałęsę w mediach społecznościowych pojawiły się liczne życzenia zdrowia.