W czwartek Piotr Müller, rzecznik rządu w Programie Pierwszym Polskiego Radia został zapytany, czy toczą się rozmowy w sprawie zbudowania większości przez premiera Mateusza Morawieckiego w Sejmie.

- To jest trudna misja, jeśli chodzi o pozyskanie większości. Jesteśmy zobowiązani, żeby taką próbę podjąć - powiedział. Zapytany, czy inne partie są skłonne do rozmów przyznał, że "to się okaże po tym, jak przedstawimy pierwsze propozycje programowe".

Kto w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego?

Rzecznik rządu powiadomił, że w skład nowego rządu wejdą także nowi posłowie. - Na pewno nie będzie to dokładnie taki sam skład, jak jest teraz. On ulegnie zmianie. To będzie nowa Rada Ministrów, będą nowe osoby - mówił.

Jak dodał, jeszcze nie zapadła decyzja, kiedy zostanie zaprezentowany nowy skład. - Mamy jeszcze kilka dni na to, żeby spokojnie przedstawić harmonogram. Premier obecnie pracuje nad składem Rady Ministrów - przekazał.

Müller powiadomił również, że Mateusz Morawiecki będzie prosił o wotum zaufania. - Na ten moment scenariusz jest taki, że będziemy prosić Sejm o wotum zaufania - powiedział.

PiS w opozycji. "Mateusz Morawiecki będzie odgrywać dużą rolę"

Choć Prawo i Sprawiedliwość nie ma sejmowej większości, to po konsultacjach prezydent Andrzej Duda desygnował na premiera Mateusza Morawieckiego. W przypadku, gdy misja stworzenia rządu nie powiedzie się, PiS znajdzie się w opozycji.

- W tej chwili skupiamy się na tworzeniu rządu. To jest najważniejsze w tej chwili. Jeżeli byłby wariant, że większości nie uzyskamy, to oczywiście będziemy konstruktywną opozycją. I rzeczywiście premier Morawiecki będzie wtedy odgrywać dużą rolę, kierując zespołem, który na bieżąco, każde działanie resortów będzie oceniał i konstruktywnie krytykował - przyznał Müller.

Zerowy VAT na żywność, zamrożenie cen paliwa, wakacje kredytowe - co dalej z zapowiedziami PiS?

Jak zapowiedział Piotr Müller rząd nie zamierza zrezygnować z projektów ustaw dotyczących zamrożenia cen energii, zerowego VAT na żywność oraz wakacji kredytowych.

- Widzimy obecnie trzy rzeczy, które są konieczne i będą zgłaszane z poziomu rządu lub projektów poselskich. To trzy kwestie, które wymagają szybkich działań. Po pierwsze to projekt wakacji kredytowych, który jest przygotowany przez rząd. Po drugie projekt ustawowego zastosowania przez najbliższe pół roku zerowego VAT na żywność. Po trzecie zamrożenie cen energii elektrycznej, aby w styczniu do doszło do gwałtownego ich wzrostu - mówił.

Jak dodał, PiS chciałby, żeby Sejm zajął się tym projektami jeszcze w tym roku, żeby "zabezpieczyć Polaków przed efektami inflacji".

Piotr Müller: Grozi nam rozpad

Piotr Müller w środę podczas porannej rozmowie na antenie Radia Zet stwierdził, że odejście Jarosława Kaczyńskiego z pełnienia funkcji prezesa PiS może "grozić rozpadem" partii .

- Prezesem PiS jest Jarosław Kaczyński i mam nadzieję, że tak pozostanie jak najdłużej - mówił.

W czwartek Müller został zapytany, czy Jarosław Kaczyński "jest nakłaniany", by dalej pełnił funkcję prezesa. - Jest nakłaniany. Liczę, że żadnych pomysłów zmian nie będzie - stwierdził.



PiS bez wicemarszałka. Czy będzie nowy kandydat?

W poniedziałek Mateusz Morawiecki złożył dymisję Rady Ministrów. W związku z powierzeniem misji tworzenia rządu przez Andrzeja Dudę premier ma 14 dni na przedstawienie Sejmowi exposé z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. Do uchwalenia wotum niezbędna jest bezwzględna większość.

13 listopada odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji, podczas którego Szymon Hołownia został wybrany na marszałka. Posłanki i posłowie głosowali także za nowymi wicemarszałkami . Podczas bloku głosowań upadła kandydatura Elżbiety Witek, kandydatki PiS.

- Pewnie myślano, że się przestraszę, pójdę do kąta. Nic z tych rzeczy. Ja wiem, jakim byłam marszałkiem - stwierdziła Elżbieta Witek, komentując odrzucenie jej kandydatury.

Radosław Fogiel przekazał w środę, że PiS nie zamierza wystawiać innego kandydata . - Nie będziemy działać pod zbójeckie dyktando kogokolwiek - mówił w rozmowie z Polskim Radiem 24.

