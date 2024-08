Jerzy Buzek zaczął pełnić tę funkcję jeszcze w 1997 roku, ale do października 2001 kierował rządem AWS-UW. Po nim urząd przejął Leszek Miller (lata 2001-2004), następnie Marek Belka , który pełnił tę funkcję do października 2005 roku.

Kazimierz Marcinkiewicz był premierem do 2006 roku, a Jarosław Kaczyński od 2006 roku. Po rządach PiS do władzy w Sejmie doszła koalicja PO-PSL. Donald Tusk był premierem przez prawie dwie kadencje (lata 2007-2014), obecnie ponownie jest szefem rządu. Do 2015 roku szefową rządu była Ewa Kopacz, którą zastąpiła Beata Szydło (lata 2015-2017). Następnie funkcję tę pełnił Mateusz Morawiecki - do grudnia 2023 roku.