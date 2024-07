Sejmowe statystyki przytoczył w poniedziałek "Super Express". Okazuje się, że w tej kadencji premier Donald Tusk uczestniczył w 363 głosowaniach , czyli 51,78 proc. wszystkich. "To plasuje go w ogonie frekwencyjnej listy posłów" - skomentowano.

- W zasadzie to on jest pierwszą osobą w państwie, jeżeli chodzi o sprawowaną władzę, więc ma liczne obowiązki państwowe i zdarza się, że kolidują z nimi obowiązki sejmowe. Tak po prostu bywa - argumentuje polityk.

Tusk został również porównany do innych polityków obejmujących wysokie funkcje w rządzie. "Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz był obecny na 92 proc. głosowań, a wicepremier Krzysztof Gawkowski na 98 proc." - wylicza dziennik.

Policzyli frekwencję Donalda Tuska. "Po prostu mu się nie chce"

- Wiele z jego nieobecności na głosowaniach ma miejsce, gdy fizycznie przebywa w Warszawie. Oznacza to, że po prostu nie chce mu się podjechać z Kancelarii Premiera do Sejmu na głosowania. To zaledwie pięć minut drogi - uważa polityk.