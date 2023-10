Wybory 2023. Kto na premiera? Najnowszy sondaż

Zdaniem 3,2 proc. badanych to Adrian Zandberg powinien być kandydatem na premiera, 1,4 proc. respondentów wskazało Włodzimierza Czarzastego . Z kolei 7,6 proc. badanych uważa, że premierem powinien zostać inny polityk, a 25,7 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie .

Najnowszy sondaż. Donald Tusk premierem opozycji?

"Donald Tusk powinien podjąć próbę stworzenia rządu w opinii co czwartej kobiety i trzech na dziesięciu mężczyzn. Częściej niż młodsi respondenci na Donalda Tuska wskazują osoby po 50. roku życia (37 proc.). Lider Platformy Obywatelskiej jest najlepszym kandydatem na szefa rządu w opinii co trzeciej osoby, której dochody przekraczają 5000 zł netto i podobnego odsetka (34 proc.) badanych z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców" - komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.