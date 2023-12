Do Polski od strony Ukrainy wleciał niezidentyfikowany obiekt powietrzny. Jak podało Dowództwo Operacyjne RSZ był on obserwowany przez środki radiolokacyjne systemu obrony powietrznej. Do incydentu odniósł się w sieci Władysław Kosiniak-Kamysz. "Za pośrednictwem BBN jestem w kontakcie z prezydentem, premierem, Szefem Sztabu Generalnego oraz Dowódcą Operacyjnym SZ. Państwo działa!" - zaznaczył. Dodał, że zadziałano natychmiastowo.