Meteor nad Polską. Badacze ujawniają szczegóły

Okazuje się, że był to meteor , który przeleciał dokładnie między dwoma wspomnianymi stacjami, co pozwoliło na ustalenie szczegółowych danych, w tym dokładnej trajektorii lotu.

"Obliczenia wykazały, że meteoroid zaczął być widoczny na wysokości 95,42 km i pędził w kierunku Ziemi z prędkością początkową ~ 25 km/s. W trakcie swojego lotu wyhamowa ł do ~ 9 km/s oraz całkowicie spłonął na wysokości 38,45 km " - napisał Mateusz Żmija, koordynator sieci Skytinel, tłumacząc, że spłonięcie meteoru nie doprowadziło spadku meteorytów.

Meteor na niebie w Polsce. Błyski i "głuchy hałas"

Analitycy potwierdzili też to, co uwieczniono na nagraniu - w czasie lotu meteor kilkukrotnie rozbłysnął, co było efektem jego fragmentacji.