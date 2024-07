We wtorek około godz. 21 czasu polskiego odbył się inauguracyjny lot największej europejskiej rakiety nośnej Ariane 6. Rakieta wystartowała z centrum lotów kosmicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej w Gujanie Francuskiej. Mimo że podczas lotu doszło do problemów technicznych - co mieliśmy okazję zobaczyć na niebie - i nie wszystkie etapy misji zostały zrealizowane, agencja uznała pierwszy start za sukces. Reklama

"Koszty jednego startu rakiety Ariane 6 szacuje się na około 115 mln euro. Sam projekt pochłonął ogromne pieniądze w wysokości kilkunastu mld euro i zaangażowało się w niego kilkaset firm z 13 krajów Starego Kontynentu" - podaje Geekweek.

Wydarzenie obiło się szerokim echem w sieci - relacjonował go twórca "Z głową w gwiazdach". Karol Wójcicki przekazał internautom, że rakieta przeleciała kilkaset kilometrów na północ od polskiego wybrzeża. "Podświetlone przez Słońce gazy wylotowe dawały niesamowity efekt!" - skomentował, podkreślając, że widok ten był "nieprawdopodobny".

"Dziwny obiekt" na polskim niebie. To rakieta Ariane 6

Wójcicki wyjaśnił, że "widok który zafundowała nam rakieta ARIANE 6 podczas przelotu po 23:00 to była awaria silników korekcyjnych rakiety". Jak dodał, "rakiety nie udało się ustabilizować przez co nie została zepchnięta do atmosfery, co planowano podczas tego okrążenia".

"Kapitalny przelot nowej, europejskiej rakiety Ariane 6 nad Polską! To, co widzicie na poniższym zdjęciu, to błysk silnika drugiego stopnia i rozchodzące się promieniście gazy wylotowe!" - wytłumaczono z kolei na blogu "Oko na gwiazdy". Jak podkreślił prowadzący stronę, obiekt, który pokazał się na niebie to bynajmniej nie UFO. Reklama

