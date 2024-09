- Chciałem to państwu powiedzieć jako pierwszym odbiorcom tego komunikatu (...) Testem jest kolejna prośba prezydenta o kontrasygnatę. Ja jej nie udzielę - zadeklarował lider KO w odpowiedzi na słowa Paprockiej. Dodał, że "nie chcemy dać powodu (do myślenia - red.), że naszym zamiarem jest legalizowanie stanu rzeczy, który uważamy za zły".

- Chciałbym wspomnieć to, co zawsze było wielkim ciężarem, to były różne postępowania dyscyplinarne wszczynane w sprawie sędziów - wskazywał Bodnar. Jak podkreślił, obecnie nie dochodzi do tego typu głośnych spraw.