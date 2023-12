Według informatorów WP z Koalicji Obywatelskiej, Gowin ma być niczym "świadek koronny" , a jego opowieść o przygotowaniach do wyborów kopertowych "może nie tylko pogrążyć liderów PiS , ale doprowadzić do kolejnych wewnętrznych napięć w tej partii".

Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych. Jarosław Gowin: Tak, stawię się

Ówczesny koalicjant Prawa i Sprawiedliwości stał twardo na stanowisku, że głosowanie nie może dojść do skutku, ponieważ istnieje duże ryzyko zakażeń. Całkowicie innego zdania była natomiast partia Jarosława Kaczyńskiego - liderzy PiS chcieli, by wybory przeprowadziła nieuprawniona do tego konstytucyjnie Poczta Polska. By uniknąć fałszerstw, urny miało pilnować wojsko.