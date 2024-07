Kiedy związki partnerskie? Jasny sygnał z rządu

Związki partnerskie zostaną przyjęte w czwartym kwartale 2024 roku - oznajmił minister Maciej Berek. Dodał, że to "skomplikowany projekt", dlatego założenia są ostrożne. Do przełomu - jego zdaniem - powinno dojść do października. Berek zaznaczył, że jest społeczne i polityczne oczekiwanie, aby "przejść od słów do czynów". Twarzą proponowanych zmian jest minister równości Katarzyna Kotula.