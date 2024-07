Biskupi o związkach partnerskich. Zajęli się kwestią par jednopłciowych

Dokument ten stwierdza, że zdaniem Kościoła szacunek dla osób homoseksualnych nie może prowadzić do aprobowania zachowania homoseksualnego albo do zalegalizowania związków między takimi osobami.

Związki partnerskie. Biskupi mają zastrzeżenia

"Biskupi wielokrotnie i przy okazji wielu dokumentów podkreślali, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Małżeństwo jako takie, a także rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo są otoczone szczególną troską Kościoła oraz znajdują się pod opieką Rzeczypospolitej Polskiej, co jest zapisane w art. 18 Konstytucji. Biskupi przypomnieli to m.in. w komunikacie po obradach z 397. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski z marca tego roku" - podała KEP.