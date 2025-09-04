Karol Nawrocki w czwartek przed południem wylądował we Włoszech. W Watykanie, wspólnie ze swoją rodziną, złożył wiązankę kwiatów na grobie Jana Pawła II.

Po godz. 18 rozpoczęła się kolejna część wizyty, czyli oficjalne przywitanie z włoską premier Giorgią Meloni.

Rozmowa przywódców ma trwać około godzinę. Przypomnijmy, Meloni kilka godzin wcześniej uczestniczyła w formie zdalnej w szczycie tzw. koalicji chętnych.

"Jutro (w piątek - red.) Prezydent RP zostanie przyjęty na audiencji przez papieża Leona XIV, a następnie będzie rozmawiał z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą. Po południu Karol Nawrocki spotka się z przedstawicielami mediów" - podała Kancelaria Prezydenta.

Karol Nawrocki w USA. Spotkał się z Donaldem Trumpem

Karol Nawrocki przyleciał do Rzymu prosto z Waszyngtonu. W środę doszło do spotkania prezydenta Polski z Donaldem Trumpem. Z ust republikanina padła ważne deklaracja dotycząca obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce.

Na pytanie jednego z dziennikarzy odpowiedział: - Tak sądzę, zostajemy w Polsce, mamy to uzgodnione. - Wyślemy więcej żołnierzy, jeśli będą tego (Polacy - red.) chcieli - dodał Trump.

- Nawet nie myśleliśmy o wycofaniu żołnierzy z Polski. Myślimy o tym w odniesieniu do innych krajów - przekazał amerykański przywódca. Nie sprecyzował, o które państwa chodzi.

