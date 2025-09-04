Prezydenta Karola Nawrockiego powitał na rzymskim lotnisku Ciampino ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski.

Nawrocki przybył do Włoch prosto ze Stanów Zjednoczonych, gdzie w środę w Białym Domu spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Watykan. Karol Nawrocki wylądował w Rzymie

W wizycie prezydentowi będzie towarzyszyć żona - Marta Nawrocka. Pierwsza dama dołączy do męża w Rzymie.

W podróż z parą prezydencką wybrała się także najmłodsza córka Nawrockich - Kasia, która niedawno rozpoczęła naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Według harmonogramu około godziny 16:00 złożą kwiaty przy grobie św. Jana Pawła II w bazylice Świętego Piotra.

Modlitwę przy grobie papieża w kaplicy Świętego Sebastiana ma poprowadzić biskup Krzysztof Nykiel, regent Penitencjarii Apostolskiej.

Kolejnym punktem wizyty ma być spotkanie Nawrockiego z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni w siedzibie jej kancelarii - Palazzo Chigi.

Watykan. Para prezydencka spotka się z papieżem Leonem XIV

W piątek para prezydencka złoży wizytę w Watykanie. O godzinie 11:00 papież Leon XIV przyjmie Nawrockiego na prywatnej audiencji w papieskiej bibliotece.

Następnie prezydent uda się na rozmowę z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem.

Z Watykanu Nawrocki uda się do Pałacu Prezydenckiego na Kwirynale na spotkanie z prezydentem Sergio Mattarellą, a po godzinie 14:00 spotka się z przedstawicielami polskich mediów.

