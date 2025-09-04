Z Waszyngtonu prosto do Rzymu. Karol Nawrocki rozpoczął wizytę we Włoszech
Karol Nawrocki wylądował w Rzymie. Niebawem ma dołączyć do niego żona wraz z córką, które leciały z Polski. W planach prezydent ma spotkanie ze swoim włoskim odpowiednikiem - Sergio Mattarellą i premierem Giorgią Meloni. Podczas wizyty, która potrwa do piątku, zostanie również przyjęty na audiencji przez papieża Leona XIV. To jego druga zagraniczna wizyta po podróży do Waszyngtonu.
Prezydenta Karola Nawrockiego powitał na rzymskim lotnisku Ciampino ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski.
Nawrocki przybył do Włoch prosto ze Stanów Zjednoczonych, gdzie w środę w Białym Domu spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
Watykan. Karol Nawrocki wylądował w Rzymie
W wizycie prezydentowi będzie towarzyszyć żona - Marta Nawrocka. Pierwsza dama dołączy do męża w Rzymie.
W podróż z parą prezydencką wybrała się także najmłodsza córka Nawrockich - Kasia, która niedawno rozpoczęła naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.
Według harmonogramu około godziny 16:00 złożą kwiaty przy grobie św. Jana Pawła II w bazylice Świętego Piotra.
Modlitwę przy grobie papieża w kaplicy Świętego Sebastiana ma poprowadzić biskup Krzysztof Nykiel, regent Penitencjarii Apostolskiej.
Kolejnym punktem wizyty ma być spotkanie Nawrockiego z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni w siedzibie jej kancelarii - Palazzo Chigi.
Watykan. Para prezydencka spotka się z papieżem Leonem XIV
W piątek para prezydencka złoży wizytę w Watykanie. O godzinie 11:00 papież Leon XIV przyjmie Nawrockiego na prywatnej audiencji w papieskiej bibliotece.
Następnie prezydent uda się na rozmowę z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem.
Z Watykanu Nawrocki uda się do Pałacu Prezydenckiego na Kwirynale na spotkanie z prezydentem Sergio Mattarellą, a po godzinie 14:00 spotka się z przedstawicielami polskich mediów.