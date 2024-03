Funkcjonariusze przekonywali, że służby używały systemu zgodnie z prawem , a możliwości oprogramowania nie były tak rozległe, jak przedstawiają to media. O szczegółach ujawnionych przez pracowników Biura pisaliśmy tutaj .

Pegasus. Dorota Brejza odpowiedziała na wyznanie agentów CBA

Zdaniem mecenas Pegasus w rękach CBA nie był akredytowany przez ABW czy SKW, co stoi w sprzeczności z polskim prawem.

"Łącznie przy pomocy Pegasusa na telefon mojego męża wgrano ponad 1 GB danych, co potwierdziła przeprowadzona przez Citizen Lab analiza kryminalistyczna" - czytamy w polemice. Ponadto - zdaniem autorki - podczas operacji funkcjonariusze pozyskali wiele danych wrażliwych, w tym hasła do różnych serwisów Brejzy. "Wiem, że mieli w swoich rękach całe nasze życie, również to najbardziej prywatne" - stwierdziła.