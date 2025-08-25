Kaczyński o eksplozji drona w Osinach. "Dowód na to, że się cofamy"

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

- To, że po Polsce w tej chwili mógł sobie latać spokojnie (...) najprawdopodobniej szpiegowski dron (...) to jest dowód na to, że w pewnych sprawach się nawet cofamy - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński na spotkaniu w Bydgoszczy. Polityk stwierdził też , że obecny rząd "do niczego się nie nadaje".

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na spotkaniu w Bydgoszczy
Prezes PiS Jarosław Kaczyński na spotkaniu w BydgoszczyTytus ¯mijewskiPAP

W skrócie

  • Jarosław Kaczyński podczas spotkania w Bydgoszczy skrytykował obecny rząd i wskazał na jego nieudolność w kwestiach bezpieczeństwa kraju.
  • Za przykład podano incydent z eksplodującym dronem w Osinach, który miał być niezauważony przez systemy obrony.
  • Kaczyński przekonywał swoich zwolenników, że nad Polską czyhają liczne zagrożenia.
Jarosław Kaczyński w poniedziałek spotkał się z bydgoskimi sympatykami PiS. Polityk poświęcił dużą część swojego wystąpienia krytyce rządu Donalda Tuska.

- Jeżeli zapytamy czego Polska potrzebuje, (...) to pierwszą zmianą, pierwszym krokiem jest powołanie dobrego rządu w Polsce - mówił do zebranych były premier. Wyjaśnił, że "ten rząd się do niczego nie nadaje".

Kaczyński grzmi ws. drona w Osinach. "Nawet nie został zauważony"

W czasie swojego wystąpienia prezes PiS posłużył się przykładem drona, który eksplodował w Osinach. Stwierdził on, że niezauważenie maszyny jest dowodem na to, że Polska w niektórych kwestiach się cofa.

- To, że po Polsce w tej chwili mógł sobie latać spokojnie jakiś czas, jeszcze nie wiemy jaki dron, najprawdopodobniej szpiegowski, ale tego też na sto procent nie wiemy, to jest dowód na to, że w pewnych sprawach się nawet cofamy - powiedział lider PiS w swoim wystąpieniu.

- Instalacja antydronowa kupiona za dosyć duże pieniądze została zamontowana, miała być zdjęta na chwilę, żeby ją zmodernizować, ale niestety zdjęto ją i zostawiono. Modernizacji nie ma, nie została przywrócona, dron nawet nie został zauważony - dodał Kaczyński.

    Kaczyński ostrzegł sympatyków. "Nad Polską wiszą zagrożenia"

    Kaczyński w trakcie swojego wystąpienia przekonywał, że nad Polską wiszą liczne zagrożenia.

    Lider największej partii opozycyjnej wskazał na ryzyko wojny "z użyciem siły, z dążeniem do zniszczenia sił polskich czy sojuszniczych na terenie Polski i zajęcia naszego kraju w całości albo w znaczącej części".

    - Agresorów od tysiąclecia może odstraszyć tylko siła - przekonywał. Dodał, że równie groźna jest tzw. wojna hybrydowa. Jako przykład takiego działania podał m.in. celowe przerzucanie migrantów do Polski przez wschodnią i zachodnią granicę naszego kraju.

    Jako kolejne zagrożenie wskazał niekorzystne ograniczenia, które - jego zdaniem - narzuca Polsce Unia Europejska, a zwłaszcza Niemcy.

    Jak mówił, Polsce narzuca się ograniczenia m.in. w energetyce, przemyśle, rolnictwie np. poprzez umowę handlową UE-Mercosur, budownictwie czy w ekonomii poprzez "nacisk na wprowadzenie euro".

    Kaczyński stwierdził, że uniknąć niebezpieczeństw można dzięki zmianie rządu i uchwaleniu nowej konstytucji.

    - Trzeba dążyć do stworzenia nowego układu. Pierwsze natarcie trwa - mamy takiego prezydenta, który idzie do przodu. Potrzebna jest nowa konstytucja, która nas zabezpieczy przed wszystkimi tymi wydarzeniami - podsumował.

      Esplozja drona w Osinach.

      W nocy z 19 na 20 sierpnia w miejscowości Osiny doszło do eksplozji niezidentyfikowanego obiektu, który najprawdopodobniej był wojskowym dronem.

      Głos na temat incydentu zabrał wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - Rosja po raz kolejny prowokuje. Mamy do czynienia z rosyjskim dronem - przekazał polityk.

      Wicepremier stwierdził, że prowokacja miała miejsce w szczególnym momencie, "kiedy trwają dyskusje o pokoju, kiedy jest nadzieja na to, że ta wojna (...) ma szansę się zakończyć".

      Na skutek eksplozji obiektu nikt nie został ranny. Media informowały o uszkodzonych oknach w okolicznych domostwach. Dron to prawdopodobnie tzw. wabik. Jest to bezzałogowiec służący do ściągania uwagi obrony przeciwlotniczej.

