Wiceminister w rozmowie na antenie RMF FM przekazał, że w sprawie rosyjskiego drona, który spadł w Osinach śledztwo prowadzi prokuratura. - Pobrane zostały próbki do badań przez różnych ekspertów, czynności wymagają czasu - stwierdził.

Jak dodał, wszystkie informacje na temat zdarzenia są i będą nadal upubliczniane. - Prokurator w sposób dobry komunikuje się z opinią publiczną. W tej sprawie nic nie będzie utajnione. (...) Od samego początku podajemy wszelkie informacje, nie ma żadnych uników - powiedział Mroczek.

Rosyjski dron w Osinach. "Nie wszystko było idealnie"

Wiceszef MSWiA poinformował, że służby otrzymały informację o zdarzeniu ok. godz. 2 w nocy 20 sierpnia. - Policjanci musieli dojechać na miejsce, sprawdzić, w wyniku tych sprawdzeń policja powiadomiła wszystkie inne służby państwa, ABW, przede wszystkim wojsko, podjęto działania w tej sprawie w szczególności dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców - powiedział.

On sam miał dowiedzieć się o incydencie przed godziną 6 rano, jednak służby już wcześniej wykonywały niezbędne czynności. - Nie mówię, że wszystko było idealnie. Wyraźnie mówię, że w tej sprawie nic nie było ukrywane i nic nie będzie ukrywane - zaznaczył.

Jak zaznaczył Polska posiada zdolności do wykrywania i unieszkodliwiania dronów, jednak "w czasie pokoju nie utrzymujemy w takim natężeniu wykrywania".

- Mamy pewne braki jako państwo, jeżeli chodzi o wykrywanie obiektów lecących na niskich wysokościach. W tym zakresie już w tamtym roku minister obrony narodowej podpisał umowę i zaraz będziemy mieli również w czasie pokoju pełny obraz jeżeli chodzi o granicę wschodnią i północno-wschodnią, natomiast jesteśmy w stanie uruchomić wszystkie własne dodatkowe siły i kontrolować - powiedział.

