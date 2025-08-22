Eksplozja drona w Osinach. Nowe informacje prokuratury

W skrócie Prokuratura podała, że oględziny miejsca eksplozji drona w Osinach zostały zakończone oraz zabezpieczono liczne ślady i dowody.

Każdego dnia na miejscu zaangażowanych było 150 osób różnych służb.

Wiceminister Czesław Mroczek potwierdził, że sprawdzany jest wątek rosyjskiego pochodzenia drona i okoliczności pierwszych zgłoszeń o eksplozji.

Jak napisano w komunikacie, "podczas działań prowadzonych na miejscu zdarzenia zaangażowanych było każdego dnia około 150 osób".

"Oględziny prowadzone były przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu pozwalającego na skuteczne ujawnianie i zabezpieczanie śladów" - dodano.

Dron w Osinach. Prokuratura: Dowody zostaną zbadane przez biegłych

Prokuratura poinformowała jednocześnie, że "obecnie wszystkie zabezpieczone ślady i dowody zostaną zbadane przez biegłych różnych specjalności". "Trwają również inne czynności dowodowe w tej sprawie" - podkreślono.

Zaznaczono przy tym, że "śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie 8 Wydział do Spraw Wojskowych".

"Pragniemy podziękować wszystkim osobom zaangażowanym we współpracę na miejscu zdarzenia za zaangażowanie i pomoc w czynnościach i w efektywnym ustalaniu okoliczności tego zdarzenia" - dodano.

Osiny. Wiceminister Mroczek: Sprawdzam wątek pierwszego zgłoszenia

Jak przekazał w piątek wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek, służby sprawdzają wątek pierwszego zgłoszenia eksplozji drona pod Osinami w woj. lubelskim.

TOK FM podało w czwartek, powołując się na relację mieszkańca i ustalenia w MSWiA, że pierwsze zgłoszenie o tym, że w okolicy miejscowości Osiny "coś wybuchło", pojawiło się o północy w nocy z wtorku na środę. Policja informowała w środę, że zgłoszenie na temat "eksplozji, wybuchu" policjanci otrzymali po godz. 2 w nocy.

- Wątek pierwszego zgłoszenia sprawdzam - powiedział Mroczek w TVN24. Wiceszef spraw wewnętrznych i administracji podkreślił, że ma dokładny przebieg czynności podejmowanych w tej sprawie. Zaznaczył, że policja była pierwsza na miejscu zdarzenia i informowała wszystkie pozostałe służby.

Mroczek zaznaczył, że policjanci z komendy powiatowej w Łukowie i komendy wojewódzkiej w Lublinie działali z pełną odpowiedzialnością, informując pozostałe służby państwa. - Natychmiast podjęte zostały działania, by zabezpieczyć miejsce i sprawdzić je pod kątem bezpieczeństwa ludzi - dodał.

Pytany, pod jakim kątem będą badane znalezione elementy drona, Mroczek przekazał, że potwierdzana jest hipoteza, że nastąpił wybuch, że był to rosyjski dron, skąd wleciał i jaki miał ładunek.

- Wiemy, że doszło do eksplozji. Wszystko wskazuje na to, że mieliśmy do czynienia z eksplozją materiału wybuchowego (...). W świetle tego, co powiedziałem, że była eksplozja materiału wybuchowego, to raczej (...) nie wabik. To jest kwestia, która jest teraz ustalana - dodał.

