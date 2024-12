Adam Bodnar ocenił, że Jarosław Kaczyński nie powinien obawiać się pociągnięcia do odpowiedzialności za wysłanie listu do byłego ministra sprawiedliwości. - Natomiast w przypadku ministra Zbigniewa Ziobry wszystkie opcje są otwarte - podkreślił. W liście wysłanym w 2019 roku przed wyborami prezes PiS miał ostrzegać, by Ziobro nie korzystał ze środków z Funduszu Sprawiedliwości do finansowania kampanii.