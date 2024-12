Wpisz szefa rządu pojawił się na platformie X kilkanaście minut po godzinie 22. Donald Tusk odniósł się w nim do jednej z najważniejszych obietnic składanych w trakcie kampanii wyborczej w 2023 roku.

Rozliczenie PiS. Posłowie zirytowani opieszałością prokuratury

Premier swoimi słowami najprawdopodobniej odniósł się do niedawnych medialnych doniesień o irytacji wśród polityków rządzącej koalicji . Głos sugerujący zbyt opieszałe działania wyraził między innymi przewodniczący komisji regulaminowej.

"Na dziś w komisji nie ma niczego, co można byłoby nazwać kolejnymi wnioskami rozliczeniowymi " - napisał.

"To, co jest, to są cztery wnioski mandatowe wobec trójki posłów PiS - pana Kaczyńskiego, pana Suskiego i pani Czerwińskiej - o zniszczenie mienia o niskiej wartości, pozostałe wnioski z powództwa prywatnego, najczęściej o naruszenie czyjegoś dobrego imienia. Wiele z nich jest jeszcze z poprzedniej kadencji Sejmu" - dodał.